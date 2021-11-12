Исследование состояния дорог в условиях вечной мерзлоты началось на Ямале

ТАСС, 12 ноября. Специалисты приступили к изучению состояния дорог в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) методом глубинной георадиолокации для того, чтобы в дальнейшем улучшить качество проектирования и строительства трасс в условиях вечной мерзлоты. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства в пятницу.

"Было решено провести анализ состояния дорог и грунтов естественного залегания, изучение их изменений и деформаций. Эти данные позволят улучшить качество проектирования и строительства автомобильных дороги и искусственных сооружений в условиях вечной мерзлоты на Ямале", - цитирует пресс-служба исполняющего обязанности директора окружной дорожной дирекции Виктора Горбунова.

Планируется исследовать три участка дороги Надым-Салехард с высоким уровнем деформации земляного полотна, общей протяженностью 3 км. Изучение будет проводиться с использованием радара сверхглубокого поверхностного зондирования, который с помощью электромагнитных сигналов позволит исследовать почву на глубину до 30 метров. Таким образом будет получен геологический разрез без нарушения дорожного полотна.

Ямало-Ненецкий автономный округ был образован в 1930 году. Большая часть региона расположена за Полярным кругом, часть - на склоне Уральского хребта. Климат холодный, на территории округа есть многолетняя мерзлота, близко расположено холодное Карское море, зима длится до восьми месяцев.