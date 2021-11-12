Московский транспорт подготовили к работе в зимнее время

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Московский метрополитен, поезда и пути Московских центральных диаметров, автобусы и электробусы подготовлены к работе в зимних условиях. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Чтобы зимой транспорт работал исправно, мы готовим его к холодам заранее, начиная с лета. <…> Поэтому, хоть зима и близко, мы к ней готовы, чтобы вы еще больше доверяли нам свои ежедневные поездки", - сообщил заммэра Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в публикации.

Он уточнил, что с весны начинается подготовка более 290 тепловых пунктов, которые зимой обогревают вестибюли и станции московского метрополитена. Кроме того, вестибюлях уже установили 5 тыс. вторых дверей, которые должны сохранять тепло. Все системы вентиляции в поездах уже работают в зимнем режиме - с оптимальной температурой для пассажиров в теплой верхней одежде.

"Сотрудники лаборатории микроклимата московского метро ежедневно проводят мониторинг температуры и влажности воздуха, при необходимости корректируя режим работы вентиляции. С новых вагонов "Москва" в онлайн-режиме мы получаем данные по фактической температуре в единый диспетчерский центр московского метрополитена", - добавил Ликсутов.

Кроме того, завершается подготовка к работе зимой МЦД и пригородных электричек. Перевозчики ЦППК, МТППК и "Аэроэкспресс" переводят на зимний режим системы вентиляции и климат-контроля, проверяют исправность систем обогрева, проводят проверку работы электрооборудования.

"Наземный транспорт начал ходить по зимнему расписанию с сокращенными интервалами: теперь людям нужно будет меньше стоять на остановках. В 7,5 тыс. автобусов, более, чем в 800 электробусах и 600 трамваях протестировали системы климат-контроля и проверили уплотнители на дверях и люках, чтобы нашим пассажирам было комфортно. Мы также оснастили противогололедными средствами более 100 конечных станций и подготовили к зиме около 130 единиц снегоуборочной техники", - сообщил заммэра.

COVID-меры в транспорте

"Зимой, как правило, ухудшается эпидемическая ситуация. Мы <...> готовимся по максимуму: на станциях метро проводят санитарную обработку 10 раз в сутки, в вагонах - не менее двух раз. Помимо этого, в ночное время проводится дезинфекция тоннелей с помощью промывочных машин, а станции обрабатываются тепловыми распылителями - специальный полимерный антисептик оседает на поверхностях и убивает всех микробов. В Московском транспорте применяются только те средства, которые рекомендованы санитарными врачами. Составы МЦД каждую ночь обрабатывают "холодным туманом", - добавил Ликсутов.

По его словам, ВОЗ и Международный совет общественного транспорта назвали противоэпидемические меры в московском транспорте одними из самых эффективных в мире. "У московского метро даже есть знак Safe Travels Всемирного совета по туризму и путешествиям. Мы получили его в феврале этого года и с тех пор только повышаем стандарты санитарной безопасности", - отметил заммэра.

Он также сообщил, что в Московском транспорте установлена самая большая в мире сеть бесплатных санитайзеров - около 3 тыс. аппаратов, которые будет продолжать работать и в следующем году. При этом 90% сотрудников транспортного комплекса прошли вакцинацию. Кроме того, для комфортного соблюдения социальной дистанции пассажирами на самые востребованные маршруты были выпущены 350 дополнительных автобусов и электробусов, а количество ежедневно совершаемых рейсов на маршрутах увеличилось на 3,5 тыс.

Транспортные проекты

"Зима - это не повод замедлять работу над проектами. Правительство Москвы <...> продолжает строить БКЛ, МЦД-3, МЦД-4 и МЦД-5 и открывать новые станции метро, на уже действующих линиях продолжится обновление подвижного состава, уже более 67% - это поезда метрополитена нового поколения. Не останавливается и тестирование виртуальной "Тройки", и обучение женщин-машинистов - сейчас его проходят 42 девушки. До конца года в городе появится еще 200 электробусов, купленных за счет "зеленых облигаций" - так, к началу 2022 на маршрутах будет уже 1 тыс. электробусов", - заключил Ликсутов.