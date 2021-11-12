В Югре студенты получат выплаты за практику в медучреждениях в условиях COVID-19

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа финансово поддержат студентов-медиков и ординаторов за прохождение двухмесячной практики в больницах в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. За свою практику ординаторы смогут заработать до 50 тыс. рублей, а студенты-медики - до 30 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пятницу в департаменте образования и молодежной политики Югры.

С 7 сентября 2021 года, когда в Югре было зафиксировано 136 заболевших, ежесуточный показатель заболеваемости вырос почти в два раза. По данным регионального оперативного штаба, после нерабочих дней ежесуточное число новых заболевших снизилось примерно на 3% по сравнению с концом октября.

"В Югре ординаторам и студентам-медикам старших курсов будут предоставлены выплаты за прохождение практической подготовки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции <...>. За прохождение двухмесячной практики ординаторы и студенты смогут ежемесячно заработать до 25 тыс. и 15 тыс. рублей соответственно", - сказал собеседник агентства.

По его словам, выплаты смогут получить ординаторы и студенты Нижневартовского медицинского колледжа, Ханты-Мансийской государственной медицинской академии и Сургутского государственного университета. Планируется, что всего с 1 ноября по 31 декабря 2021 года практику пройдут 177 человек: 96 ординаторов и 77 студентов-медиков старших курсов. "Это количество медицинского персонала рассчитано с учетом потребности отрасли здравоохранения", - добавил собеседник агентства.

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. При этом 100% персонала указанных организаций должны быть вакцинированы. До 21 ноября подросткам до 16 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, запрещено проводить развлекательные и зрелищные мероприятия. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года. Также в регионе введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями и обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов и работников ряда сфер.