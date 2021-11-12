В ОНФ считают несправедливым введение штрафа в 5 тысяч рублей за грязные номера машины

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) считают, что введение штрафа в размере 5 тысяч рублей за управление автомобилем с нечитаемым номером может стать причиной возникновения серьезной коррупционной схемы. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба движения.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на обновленный проект Кодекса РФ об административных правонарушениях сообщила, что предлагается усилить ряд наказаний для водителей за управление автомобилем с нечитаемым грязным номером. Если это повторный случай, то водитель может быть оштрафован на 5 тысяч рублей или даже лишен прав. Сейчас штраф за это нарушение составляет 500 рублей.

"По мнению экспертов Народного фронта, этот вид штрафа может стать причиной возникновения серьезной коррупционной схемы, которая повлечет за собой очередной виток ситуаций, когда водители начнут договариваться с инспекторами на месте, и при этом не повлияет на повышение уровня безопасности дорожного движения", - сказано в сообщении.

Как отметил руководитель рабочей группы Народного фронта "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов, в России почти 6 месяцев в году "грязевой сезон", на дорогах используются реагенты. "Машина может загрязниться, проехав всего 20-30 км. Водитель на этот факт никак не может повлиять, так как находится в автомобиле, который в движении, а если говорить о Москве и крупных городах, из-за дефицита мест для остановки не всегда банально имеет возможность припарковаться и проверить, насколько чистые у его транспортного средства номерные знаки. Теперь предлагается автомобилиста за это штрафовать, что, конечно, не вполне справедливо", - отметил он.