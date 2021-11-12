ЯКУТСК, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Якутии рассматривают возможность создания лесопитомников в регионе после сложного пожароопасного периода 2021 года. Ежегодный выход посадочного материала составит до 10 млн саженцев, сообщил ТАСС в пятницу заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сергей Сивцев.

"Сейчас на территории Якутии работают два лесных питомника. Один из них - проект Арктического государственного агротехнологического университета (АГАТУ) в селе Солянка Олекминского района. Второй лесопитомник открылся в текущем году в Намском районе силами коммерческого предприятия. Мощностей существующих лесопитомников недостаточно, чтобы покрыть всю площадь погибших от лесных пожаров площадей, особенно учитывая этот сложный пожароопасный сезон", - сказал Сивцев. Он отметил, что на данный момент министерство рассматривает предложения о создании лесопитомников с ежегодным выходом посадочного материала до 10 млн саженцев в год.

По его словам, среди предложений - размещение лесопитомников на территории промышленных районов, ТОР "Якутия" (ранее - ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы") либо в центральных районах.

"Строительство питомника и его реализация требуют детального анализа. Выращивание стандартного посадочного материала - процесс долгий, сложный и трудоемкий. Самый главный вопрос в данном направлении - это заготовка лесосеменного сырья, а также профильные специалисты", - добавил замминистра.

Режим чрезвычайной ситуации из-за сложной пожароопасной обстановки был введен в регионе 23 июня. Летом этого года в Якутии наблюдалась аномально жаркая и сухая погода, воздух прогревался до +33 градусов. Количество зарегистрированных лесных пожаров на территории республики составило 1 694, а их площадь - 8 797 285,2 га.

О лесных пожарах в Якутии

Ранее глава Якутии Айсен Николаев отмечал в интервью ТАСС, что ущерб лесному фонду Якутии от пожаров в этом году, по предварительным данным, оценивается в 1,6 млрд рублей.

Как сообщил Сивцев, в 2022 году из федерального бюджета предусмотрят свыше 1,6 млрд рублей на тушение лесных пожаров и меры пожарной безопасности в Якутии. Он уточнил, что финансирование на 2022 год увеличено более чем на 1,17 млрд рублей. "Эти средства направят, в частности, на тушение лесных пожаров, на мониторинг пожарной опасности путем наземного патрулирования лесов, авиационный мониторинг с увеличением числа летных часов на 4,3 тыс. Кроме этого, будет увеличена численность работников ПДПС (парашютно-десантной пожарной службы - прим. ТАСС) на 184 человека. Финансовые средства по плану должны быть доведены в январе 2022 года", - сказал он.