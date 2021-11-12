Роспотребнадзор в Башкирии ввел обязательную вакцинацию для строителей и сельхозработников

УФА, 12 ноября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Башкирии расширило перечень отраслей, работники которых должны быть вакцинированы от коронавируса в обязательном порядке. Теперь требование также касается промышленности, строительства, сельского хозяйства, не менее 80% сотрудников должны быть привиты до 30 декабря, документ опубликован на официальном сайте управления Роспотребнадзора по региону в пятницу.

С 13 октября также постановлением Роспотребнадзора в республике введена обязательная вакцинация для жителей старше 60 лет, работников медицинских, образовательных и транспортных организаций, сотрудников, работающих вахтовым методом, военнослужащих и призывников, работников сферы услуг. Также в перечень попали чиновники и муниципальные служащие, студенты колледжей, проходящие практику вне образовательного учреждения. Все указанные категории должны получить оба компонента вакцины до 18 декабря.

"Дополнить подпунктом следующего содержания: работники организаций, осуществляющих деятельность в сферах промышленности, строительства и проектирования, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности", - следует из постановления.

Руководители этих организаций должны обеспечить вакцинацию сотрудников до 18 декабря. Ведомство фиксирует ухудшение эпидемиологической ситуации из-за заболеваемости населения коронавирусом, также сказано в документе.

В регионе запрещены массовые мероприятия с участием более 30 человек, введены QR-коды для посещения торговых центров, гипермаркетов площадью свыше 1 тыс. кв. метров, фитнес-клубов, бассейнов, саун, кинотеатров, салонов красоты, розничных рынков, санаториев, ресторанов с количеством посадочных мест более 50, междугородних автобусов. Действует обязательная самоизоляция для невакцинированных жителей старше 60 лет.

По состоянию на 12 ноября в республике подтверждено 94 221 случай заражения коронавирусной инфекцией. В стационарах лечится 801 пациент, всего с выздоровлением выписаны 83 177 человек. С начала пандемии от коронавируса и его осложнений умерли 2 975 человек, из них 2 622 - старше 60 лет. Полностью вакцинированы 1 481 714 жителей, что составляет 59,8% от плана.