Воронежские власти за неделю сократили коечный фонд для пациентов с ковидом на 13%

ТАСС, 12 ноября. Число коек для пациентов с коронавирусом в Воронежской области сократили с 8,4 тыс. до 7,2 тыс. мест за неделю из-за стабилизации эпидемиологической ситуации. В регионе планируется ограничить снижение коечного фонда и перераспределить поток пациентов, сообщила пресс-служба правительства региона.

"На сегодняшний день было уменьшено количество перепрофилированных коек до 7 288, из них 3 752 по-прежнему оснащены кислородной поддержкой", - приводятся слова первого заместителя руководителя департамента здравоохранения области Олега Минакова.

Так. с 4 ноября, когда было развернуто 8 416 мест, число коек для пациентов с коронавирусом сократилось в медучреждениях региона на 13,5%. На данный момент в Воронежской области свободно 24,8% коечного фонда для заболевших ковидом. "Далее планируется ограничить снижение коечного фонда и перераспределить поток пациентов, чтобы высвободить койки в кардиологических отделениях и отделениях для пациентов с инсультами", - добавили в пресс-службе.

Ранее власти Воронежской области сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом, число заболевших снизилось почти на 5 тыс. пациентов за 20 дней, количество госпитализированных - почти на 2 тыс. Отмечалось, что показатели ежедневного прироста заболевших превышают средние по стране, за неделю количество заболевших среди жителей старше 65 лет увеличилось на 28%.

В течение нескольких недель в Воронежской области ежедневно фиксируется от 700 до 800 случаев заражения коронавирусом. По данным на 11 ноября, с начала пандемии в регионе диагностировано 162,9 тыс. случаев заражений, 7 874 пациента умерли, 120,5 тыс. выздоровели. С марта 2020 года в Воронежской области введен режим повышенной готовности, с мая 2020 в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим. В регионе также введена обязательная вакцинация от ковида для ряда граждан, всего планируется привить 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек. В настоящий момент первым компонентом вакцинированы более 1 млн человек, двумя - 876 тыс. жителей.