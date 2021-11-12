В Чувашии неофициально переболевшие ковидом и с высоким титром антител получат QR-коды

ТАСС, 12 ноября. Глава Чувашии Олег Николаев поручил запустить в регионе в течение недели систему QR-кодов для граждан, перенесших неофициально коронавирус, но с высоким уровнем антител. Коды будут действовать только на территории республики, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе администрации главы республики.

"В течение следующей недели механизм нужно реализовать и запустить, чтобы он работал. Мы уже достаточно изучили, проработали, и в целом этот механизм позволяет нам обеспечить безопасность, соблюсти права человека и лежит в плоскости последних научных изысканий и клинических показаний переболевших людей", - привели в пресс-службе слова Николаева.

По словам главы Минцифры Чувашии Кристины Майниной, предполагается создать региональный ресурс, на котором жители могут ввести идентификатор, присвоенный на основании результатов анализа на антитела, и получить QR-код. На данный момент формируется реестр лиц с высокими титрами антител, врачебная комиссия аккредитованных лабораторий определит срок действия этих антител.

"Люди, которые имеют аналогичное количество антител, с одной стороны, правильно делают, что не хотят вакцинироваться, в то же самое время мы их не пускаем никуда, требуем QR-код. Права нарушаем людей? Нарушаем", - сказал Николаев.

QR-коды будут действовать только на территории республики. На федеральном портале госуслуг они отображаться не будет. Проверять результаты анализов будут специализированные аккредитованные медицинские организации. По мнению главы Чувашии, это позволит исключить фальшивые справки.

В Чувашии в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по республике до 1 ноября работники потребительского сектора, центров занятости населения, предприятий общественного транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и ряда других объектов должны были пройти вакцинацию против коронавируса первым компонентом либо однокомпонентной вакциной. Вторым компонентом сотрудники этих организаций должны привиться до 1 декабря. Руководителям организаций этих сфер вменяется в обязанность с 1 ноября отстранять от работы или переводить на дистанционный режим граждан, не имеющих ни одной прививки от коронавируса. С 1 декабря это требование будет распространяться на работников, не имеющих законченного курса вакцинации.