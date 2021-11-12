Суточные темпы вакцинации в Псковской области выросли почти в шесть раз с начала недели

ПСКОВ, 12 ноября. /ТАСС/. Суточные темпы вакцинации от коронавируса в Псковской области увеличились почти в шесть раз с начала недели. За последние сутки первым компонентом привиты более 1,7 тыс. человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram в пятницу.

"Эпидситуация постепенно начинает стабилизироваться, но тенденции на ее улучшение еще нет. Поэтому сейчас особенно важно соблюдать все противовирусные требования для защиты своего здоровья. <...> Очевидно, что QR-коды с нами останутся надолго. Чтобы не ограничивать себя дополнительно в социальной активности, каждому необходимо вакцинироваться. <...> Вакцинировано первым компонентом 222 895 [человек], плюс 1 726 [за сутки]", - написал губернатор.

По его данным, полностью прошли вакцинацию почти 207,5 тыс. человек, в том числе почти 1,6 тыс. человек - за последние сутки. В начале недели власти региона сообщали о замедлении прививочной кампании: за сутки прививались порядка 300 человек, а вторую прививку от коронавируса в начале недели сделал лишь 51 человек.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 61 513, 52 888 человек выздоровели, 973 умерли. Система QR-кодов начала действовать с 30 октября. С 25 октября в регионе введен запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров. Также детям и подросткам запрещено без родителей приходить в заведения общепита, организации досуга.