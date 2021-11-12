Мишустин: опыт Москвы в организации мероприятий позволяет ей претендовать на Экспо

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Москва за последние годы неоднократно подтверждала, что может обеспечить комфорт и безопасность гостей при организации мероприятий мирового масштаба, и это позволяет ей претендовать на проведение всемирной выставки Экспо-2030. Такое мнение выразил в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ, которое проходит в режиме видеоконференции.

Он обратил внимание на то, что сейчас Москва - "один из самых динамичных мегаполисов, с развитой инфраструктурой, современным транспортом".

"Российская столица за последние несколько лет неоднократно подтвердила, что умеет принимать гостей, может обеспечить комфорт, безопасность при проведении крупнейших мероприятий мирового масштаба. Все это позволяет Москве претендовать на право проведения Экспо", - подчеркнул глава российского кабмина.

Премьер отметил, что РФ является постоянным участником выставочного движения, начиная с первой выставки, которая прошла в Лондоне в 1851 году, однако она ни разу не принимала Экспо у себя. "Считаем, что это время пришло", - заметил он.

Продвижение заявки

Тема российской выставки, продолжил Мишустин, - "Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира". "Таким образом, мы хотели бы призвать международное сообщество направить усилия на создание более справедливого и устойчивого мироустройства, в котором благополучие человека неразрывно связано с жизнью в гармонии с окружающей средой", - указал глава кабмина.

Он пояснил, что сейчас Россия работает над продвижением своей заявки, и выразил признательность за то, что некоторые страны СНГ уже официально поддержали ее.

"Здесь значение имеет каждый голос. Уверен, что проведение выставки на территории Содружества стало бы дополнительным стимулом для всестороннего развития и интеграции нашего региона. И хотел бы, уважаемые коллеги, направить вам соответствующее послание и попросить вас рассмотреть его и дать соответствующие поручения тем, кто занимается у вас этим вопросом", - добавил Мишустин.

В заключение своего выступления он поблагодарил белорусскую сторону за проделанную работу во время председательства в СНГ и пожелал удачи Казахстану, который "в следующем году принимает эстафету председательства" в объединении.