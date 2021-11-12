Водителей в Москве предупредили о затруднениях на дорогах из-за снегопада и гололедицы

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Движение автомобилей в Москве в пятницу будет осложнено из-за снегопада и гололедицы. Водителям рекомендуется пользоваться городским транспортом, сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В Москве местами продолжается снегопад, вечером синоптики прогнозируют ледяной дождь, возможно образование гололедицы. Убедительно просим сократить поездки на личных автомобилях - это нужно для того, чтобы снегоуборочная техника могла убрать город. <…> На дорогах сейчас 6 баллов, в вечерний час пик ожидаем до 9. Сейчас в городе много мелких аварий, весь день обещают дождь со снегом", - говорится в публикации.

Там уточняется, что для поездок по городу рекомендуется использовать городской транспорт - погодные условия не повлияли на его работу, наземный транспорт, метро, МЦК и МЦД работают в соответствии с графиком.

"На всех автобусах и электробусах установлена всесезонная резина, которая позволяет эксплуатировать транспорт в любых погодных условиях. Кроме того, транспорт начал работать по зимнему расписанию. Это важно для того, чтобы пассажиры меньше стояли на остановках", - заверили в департаменте транспорта.

Кроме того, в городе подготовили снегоуборочную технику, противогололедные реагенты и песок, чтобы обеспечить безопасное движение наземного городского транспорта в зимний период. В метро и МЦД следят за температурой на станциях и при необходимости корректируем ее.

"Специалисты метро внимательно следят за всей инфраструктурой, уделяя особенное внимание открытым участкам метрополитена. Диспетчеры ЕДЦ в режиме реального времени отслеживают ситуацию на всем метрополитене и трамвайной сети", - заключается в посте.