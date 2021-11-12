Участниками полуфинала кубка "Управляй!" в Пятигорске стали около 60 студентов

ПЯТИГОРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Полуфинал Всероссийского молодежного кубка по менеджменту "Управляй!" собрал в Пятигорске около 60 человек. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе АНО "Россия - страна возможностей" (РСВ).

"В Северо-Кавказском федеральном округе стартовал полуфинал молодежного Кубка по менеджменту "Управляй!" - одного из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей". Мероприятие организовано в очно-заочном формате с участием студентов, показавших наилучшие результаты в отборочном этапе. Всего в очно-заочном полуфинале принимают участие 59 студентов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках кубка участники с помощью специального бизнес-симулятора пробуют себя в роли руководителей виртуальной компании, и в условиях, максимально приближенных к реальным, принимают стратегические решения для ее развития. Цель соревнований - выявить обладающих управленческим потенциалом студентов и выпускников российских вузов и колледжей, создать условия для развития их компетенций и адаптации на рынке труда.

По данным пресс-службы, полуфинальные мероприятия четвертого сезона проходят в следующем формате: конкурсанты будут принимать участие как в очном, так и в онлайн формате, а команды участников в полуфинале будут работать одновременно с нескольких площадок. Это добавляет сложности при реализации задач, но в то же время, ставит участников в текущие управленческие реалии. Студенты, принимавшие участие очно, были приглашены на территорию Северо-Кавказского института управления РАНХиГС в городе Пятигорск. Для конкурсантов, которые принимали участие в заочном формате, была организована онлайн-трансляция.

"В процессе соревнований студенты проверяют свою способность управлять виртуальной компанией в команде от трех до пяти человек. Участники каждый игровой период принимают по 75 управленческих решений и занимаются планированием 5 ключевых бизнес-показателей компании. В процессе принятия решений студентов оценивают приглашенные эксперты из крупнейших компаний-работодателей страны по трем основным критериям: лидерство, коммуникация и командообразование. По итогам всех испытаний будут определены конкурсанты, прошедшие в финал Кубка", - сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что регистрационная кампания четвертого сезона кубка "Управляй!" проходила с 30 августа по 28 октября. Всего для участия в соревнованиях зарегистрировались более 30 тысяч участников. По итогам отборочных этапов для Северо-Кавказского, Южного, Приволжского, Северо-Западного, Центрального федеральных округов, а также Москвы и Санкт-Петербурга полуфиналистами кубка стали 886 человек. Всего в этом сезоне в кубке пройдет 10 полуфиналов с 29 октября по 24 ноября в 8 федеральных округах, и отдельно соревнования для Москвы и Санкт-Петербурга.