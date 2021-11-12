Песков назвал QR-коды на транспорте мировой практикой

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Введение QR-кодов на транспорте и в других местах стало мировой практикой, и она признана многими странами мира безальтернативной в условиях непрекращающихся волне пандемии коронавируса. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу ввести в РФ обязательные QR-коды на транспорте, в кафе и магазинах.

"Это мировая практика, которая в условиях пандемии, в условиях непрекращающихся волн новых, многими странами была признана безальтернативной", - констатировал он.

Он признал, что Россия сейчас идет в том числе по пути мирового опыта, но заметил, что "этот опыт не на пустом месте вызрел, был наработан".

"Здесь нужно не забывать, что, фактически, во всех странах Европы, в Северной Америке, в Китае, в ряде других стран Юго-Восточной Азии этот опыт уже достаточно давно практикуется, достаточно жестко. И он оправдывает себя", - отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, Кремлю известно про инициативу оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, которая предполагает введение обязательных QR-кодов, но по этому законопроекту еще предстоит серьезная работа в парламенте.

"Да, нам известно об этой инициативе правительственного штаба. Действительно, там определенные наработки есть. Но еще предстоит достаточно среьезная работа по этому законопроекту в парламенте, естественно, с участием специалистов, экспертов", - указал он.

QR-коды для непривитых граждан

По словам Пескова, вопрос о выдаче QR-кодов для непривитых граждан, переболевших ковидом неофициально, но имеющих высокие антитела к коронавирусу, нужно обсуждать со специалистами.

"Здесь нужно со специалистами, с Роспотребнадзором [обсуждать]. В любом случае, какие-то инициативы такого плана подлежат сначала экспертной проработке. Там же очень много нюансов, все состоит из нюансов, и это все нужно очень-очень тщательно прорабатывать", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, является ли высокий титр антител показателем для отказа в вакцинации или ревакцинации, Песков отметил, что существуют разные точки зрения, "но есть официальные рекомендации Всемирной организации здравоохранения и рекомендации Минздрава РФ". "К ним, конечно же, нужно прислушиваться", - сказал пресс-секретарь президента, подчеркнув, что это тема "очень сложная, требующая экспертного подхода и исключающая какие-то возможности эмоциональных оценок".

Ранее глава Чувашии Олег Николаев поручил запустить в регионе в течение недели систему QR-кодов для граждан, перенесших неофициально коронавирус, но с высоким уровнем антител.