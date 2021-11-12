Заразившихся коронавирусом детей в Москве в эту волну вдвое больше, чем в прошлую

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Количество детей в Москве, заразившихся коронавирусом, в четвертую волну выросло в два раза по сравнению с предыдущей волной. Об этом в пятницу сообщил журналистам главный внештатный специалист педиатр Департамента здравоохранения Москвы, главный врач ДГКБ им. Башляевой Исмаил Османов.

"В четвертую волну мы увидели увеличение количества заболевших [коронавирусной инфекцией] детей, в том числе количество детей, поступающих в стационары. А в стационары поступают <...> дети с тяжелой формой и дети со среднетяжелым течением [болезни]. И по сравнению с предыдущей волной количество детей увеличилось в два раза, по сравнению с первой-второй - в три, четыре раза. То есть видим увеличение количества больных, видим увеличение количества госпитализируемых, детей стало больше тяжелых", - указал он.

Османов также отметил, что врачи наблюдают "омоложение" болезни. "Стали болеть теперь дети грудного возраста, новорожденные, дети раннего возраста. И что еще характерно - заболевание принимает стремительное течение, то есть клиническая картина может трансформироваться в течение считанных дней. Если раньше для этого нужна была неделя, 10 дней еще с первой волной, то теперь это происходит за сутки, двое, трое", - добавил врач.

По его мнению, такая ситуация требует перестройки и совершенствования протоколов лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. "Мы выработали тактику лечения, программу, которая предупреждает прогрессирование заболевания, и прежде всего - это дети из групп риска, дети, у которых есть риск тяжелого течения коронавирусной инфекции. <...> Этих детей мы вычленяем на самых ранних стадиях, в первый же день болезни вся информация стекается в специально созданный детский диагностический консультативный центр, и далее наши доктора связываются с детьми, с родителями, и дети приглашаются к нам на лечение", - уточнил Османов.

Османов также отметил, что всего более 200 тыс. детей с начала пандемии заразились коронавирусом в Москве, из них 5% прошли стационарное лечение.

"За всю пандемию в Москве коронавирусная инфекция выявлена у более чем 200 тыс. детей, из них примерно 5% - 9 с лишним тыс. детей - прошли стационарное лечение", - сказал Османов.

Он отметил, что на данный момент в детской городской клинической больнице им. З. А. Башляевой 123 ребенка находятся на стационарном лечении от коронавируса, из них четыре человека в реанимации, в том числе один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 887 243 случая заражения, из них 5 183 за последние сутки. Выздоровели 1 668 369 человек, умерли 32 495.