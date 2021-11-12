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Пандемия COVID-19

В Кремле никогда не обсуждали взимание платы за лечение от ковида для непривитых россиян

Как сообщилось ранее, в Сингапуре отказавшиеся от вакцинации и заболевшие в тяжелой форме должны будут заплатить за лечение $18,4 тыс.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Идея взимания платы за лечение непривитых граждан РФ, заразившихся коронавирусом, никогда не обсуждалась. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, об этом никогда речь не шла", - ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что жители Сингапура, отказавшиеся от вакцинации, при заражении коронавирусом в тяжелой форме должны будут заплатить в среднем 25 тыс. сингапурских долларов ($18,4 тыс.) за лечение в стационаре, в том числе в палатах интенсивной терапии.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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