В Кремле никогда не обсуждали взимание платы за лечение от ковида для непривитых россиян

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Идея взимания платы за лечение непривитых граждан РФ, заразившихся коронавирусом, никогда не обсуждалась. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, об этом никогда речь не шла", - ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что жители Сингапура, отказавшиеся от вакцинации, при заражении коронавирусом в тяжелой форме должны будут заплатить в среднем 25 тыс. сингапурских долларов ($18,4 тыс.) за лечение в стационаре, в том числе в палатах интенсивной терапии.