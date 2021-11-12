Плановый ремонт завершили на энергоблоке № 3 Курской АЭС

КУРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Специалисты завершили плановый ремонт на третьем энергоблоке Курской АЭС, перечень работ выполняли 1,6 тыс. человек, сообщила в пятницу в своем телеграм-канале пресс-служба атомной электростанции.

"На энергоблоке № 3 Курской АЭС успешно завершился плановый ремонт. Планово-предупредительный ремонт энергоблока был выполнен силами 1,6 тыс. специалистов подрядных организаций, а также собственного ремонтного персонала станции", - говорится в сообщении.

С начала 2021 года энергоблок № 3 Курской АЭС выработал порядка 5 млрд кВтч электроэнергии. В ходе планового ремонта специалисты провели расширенный внутриреакторный контроль технологических каналов и регулирующих каналов системы управления и защиты, заменили генераторные выключатели 20 кВ, отремонтировали блочные турбогенераторы, трубопроводную арматуру, главные циркуляционные насосы.

Курская АЭС в составе концерна "Росэнергоатом" входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом". На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с канальными реакторами РБМК-1000 общей мощностью 4 млн кВт.

Взамен выбывающих из эксплуатации энергоблоков действующей Курской АЭС строится Курская АЭС-2, которая станет станцией замещения. Ввод в эксплуатацию двух первых энергоблоков Курской АЭС-2 планируется синхронизировать с выводом из эксплуатации первого и второго энергоблоков действующей станции.