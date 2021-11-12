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Песков: Путин ревакцинируется от коронавируса, когда это порекомендуют врачи

Сейчас у президента высокий титр антител, сообщил представитель Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Высокие титры антител сохраняются у президента РФ Владимира Путина после вакцинации от ковида, президент ревакцинируется по рекомендации врачей. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент неоднократно говорил, что у него сохраняются очень высокие титры [антител] после вакцинации основной", - напомнил Песков.

"Что касается ревакцинации, это будет зависеть от рекомендации врачей. Конечно, безопасность президента и его здоровье - это первоочередная задача для тех, кто за это отвечает", - продолжил пресс-секретарь.

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