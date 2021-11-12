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Пандемия COVID-19

Песков сообщил, что Кремль следит за мерами регионов по QR-кодам

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что "регионы делают все возможное, чтобы бороться с ковидом в условиях весьма и весьма повышенной, не спадающей эпидемиологической опасности"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Кремль отслеживает региональные инициативы по борьбе с пандемией, в частности по применению QR-кодов, но главным центром этой работы является оперштаб правительства, сообщил в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Безусловно, конечно, мы это все отслеживаем", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать инициативу свердловских властей о продаже алкоголя по QR-кодам.

При этом Песков подчеркнул, что "регионы делают все возможное, чтобы бороться с ковидом в условиях весьма и весьма повышенной, не спадающей эпидемиологической опасности".

Он напомнил, что регионы реализуют свои особые полномочия и применяют те или иные меры. "Потом, естественно, они отслеживают эффективность этих мер и восприятие этих мер населением. Конечно же, это все не остается без внимания и федерального штаба при правительстве", - резюмировал представитель Кремля.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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