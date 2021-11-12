Вузы Благовещенска готовы к вводу QR-кодов для посещения с 1 декабря

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Высшие учебные заведения в Благовещенске готовы к тому, что с 1 декабря на их посещение будет распространяться система QR-кодов. По информации ректоров учебных заведений, в кампусные карты студентов уже внесена информация о вакцинации от COVID-19, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Амурской области.

"На заседании оперативного штаба по коронавирусу ректоры амурских вузов рассказали о проводимой работе по вакцинации против коронавирусной инфекции и готовности высших учебных заведений к использованию QR-кодов. Новые правила посещения вузов в области начнут действовать с 1 декабря", - говорится в сообщении.

В Амурском государственном университете в карты сотрудников и студентов добавлена информация о прививках, либо о перенесенном за последние полгода заболевании COVID-19 или медотводе. У гостей и для решения спорных ситуаций сотрудники службы внутренней безопасности будут проверять наличие QR-кода через портал "Госуслуги". На сегодня в университете привито 86% сотрудников и чуть больше 67% студентов.

Такой же комплексный подход будет использован и в Дальневосточном аграрном университете, здесь уже привито 96% сотрудников и 78% студентов. В Благовещенском государственном педагогическом университете (БГПУ) разработано программное обеспечение системы для турникетов кампусной системы. В БГПУ привито 82% сотрудников и 73% студентов. Наибольшее количество привитых - свыше 96% - в Амурской государственной медицинской академии.

Ухудшение эпидемической обстановки по COVID-19 в Амурской области фиксируется с начала июня, в регионе вводят дополнительные ограничения, увеличивают коечный фонд. С начала пандемии в области выявлено 41,7 тыс. случаев заражения, 497 человек умерли.