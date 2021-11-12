Первый тур олимпиады школьников 5-11 классов стартовал в Подмосковье

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Первый тур олимпиады для учащихся 5-11 классов по 23 общеобразовательным предметам стартовал в Московской области. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального министерства образования.

"Стартовал первый тур Подмосковной олимпиады школьников - интеллектуального соревнования для учащихся 5-11 классов по 23 предметам. В этом году принять участие в олимпиаде могут школьники со всех регионов России. Первый тур проходит с ноября по декабрь в дистанционном формате", - приводятся слова заместителя председателя правительства Московской области Ирины Каклюгиной. Она подчеркнула, что олимпиада проводится уже во второй раз.

"Победители и призеры первого тура смогут принять участие во втором, заключительном, который продлится с декабря по май. Желаю ребятам удачи, это полезный опыт, который поможет проверить свои знания по разным предметам, не выходя из дома", - уточнила Каклюгина.

Мероприятие проводится региональным образовательным центром "Взлет". Центр функционирует в структуре АНОО "Областная гимназия имени Е. М. Примакова" с целью выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей, проживающих на территории Московской области.