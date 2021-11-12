Упоминание природных решений почти исчезло из заявления по итогам COP26

ЛОНДОН, 12 ноября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Упоминание вопроса так называемых природных решений практически полностью исчезло из итогового заявления по результатам 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), проходящей в шотландском Глазго. Об этом свидетельствует проведенный анализ нового, второго по счету, чернового варианта обобщающего решения конференции, опубликованного в пятницу на сайте Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК).

Речь идет о шагах по охране и восстановлению природных экосистем, которые бы содействовали поглощению парниковых газов и адаптации к изменениям климата. Так, если в первой версии документа, распространенной в среду, подчеркивалась "критическая важность природных решений и экосистемных подходов, в том числе защиты и восстановления лесов, в сокращении выбросов, интенсивном поглощении [парниковых газов] и защите биоразнообразия", то в новой версии словосочетания "природные решения" нет вовсе.

Вместо этого в черновом варианте итогового заявления говорится о "важности защиты, сохранения и восстановления природы и экосистем, в том числе лесов и других наземных и морских экосистем".

Плохие новости для переговорщиков России

Руководитель программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин, комментируя в разговоре с корреспондентом ТАСС новый вариант документа, назвал эти изменения "плохой новостью для российских переговорщиков". "К сожалению, у природных решений есть сильная оппозиция со стороны группы примерно из 40 стран, и даже не Китая, а Индии, Филиппин, Малайзии и Африканской группы, что несколько неожиданно. Плохо, что природные решения почти исключены [из текста итогового заявления]", - сказал он.

"Природных решений или экосистем нет в разделе "Адаптация". То есть охрана экосистем не может помочь людям адаптироваться? Это откровенная чушь", - добавил Кокорин.

"Это означает, что двигаться этот вопрос будет очень медленно, что ему очень большая оппозиция. Понятно, что этот вопрос все равно на уровне обсуждения, что по нему еще даже не создано рабочей программы. И до конференции было понятно, что до практических шагов далеко, но сейчас очевидно, что до них еще дальше", - сказал эксперт. "Это был принципиальный вопрос для России - что, сохраняя экосистемы, мы тем самым и адаптируемся, и снижаем выбросы", - пояснил Кокорин.

Угольная коррекция

В документе также содержатся более мягкие формулировки относительно угля. Так, если в первой версии документа содержался призыв "ускорить поэтапный отказ от угля и производных ископаемого топлива", то во второй версии отмечается, что страны должны "поэтапно отказаться от энергии на основании неослабленного угля (который произведен на обычных угольных станциях, не оснащенных технологиями улавливания и захоронения углекислого газа - прим. ТАСС) и неэффективных субсидий ископаемого топлива".

Комментируя эти изменения, Кокорин сказал: "Конечно, это ослабление формулировок, но с точки зрения практики, вряд ли это существенно меняет дело. Эта конвенция не рулит углем, как газом и нефтью, а рулят этим мировые рынки, а они зависят от решения крупнейших стран, а не наоборот".

"Данный текст очень слабо повлияет на реальные дела. Финансовый сектор уже реагирует на то, что страны пойдут к углеродной нейтральности, остальные сектора просто ждут", - добавил он.

Двухнедельный форум, который проходит в шотландском городе с участием делегации почти 200 стран, должен завершиться в пятницу. Однако не исключено, что переговорщики не успеют прийти к компромиссу, и дискуссии продолжатся на выходных.