Песков: Путин ознакомится с работами победителей детского конкурса по технологиям ИИ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин ознакомится в пятницу с презентациями победителей детского конкурса в области искусственного интеллекта (ИИ). Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что после онлайн-выступления на саммите АТЭС в режиме видеоконференции президент из Кремля переместится на Краснопресненскую набережную, в Центр международной торговли (ЦМТ), где в рамках 180-летия Сбербанка проходит пленарное заседание конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

"Тут [запланировано] объемное выступление главы государства. [Глава Сбера Герман] Греф будет сопровождать его, будет презентация командами-победителями детского конкурса по искусственному интеллекту для школьников, будет презентация лучших решений", - рассказал Песков, уточнив, что запланированы выступления представителей команд-победителей по разным темам.

"Это креативная индустрия, дипфейки, инклюзивная среда, искусственный интеллект в образовании - очень-очень интересные темы, - перечислил Песков. - Будут элементы панельной дискуссии. Будут и комментарии президента, и вопросы к нему". "Поэтому ожидаем очень интересное мероприятие в ЦМТ", - подытожил пресс-секретарь главы государства.