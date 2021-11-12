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В работе сервисов Google произошел сбой

Жалобы на неполадки поступают преимущественно от пользователей из европейских стран

ТАСС, 12 ноября. Проблемы в работе сервисов компании Google наблюдаются в некоторых странах Европы в пятницу. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Проблемы зафиксированы в работе поисковой системы Google и почтового сервиса Gmail.

Жалобы на неполадки поступают преимущественно от пользователей из Великобритании, Германии и Нидерландов. Большинство жалоб касается работы сайтов.

Пользователи, сообщившие о проблемах, жалуются также на сбой в работе принадлежащего компании Google видеохостинга YouTube. Большинство сообщений касается сложностей с просмотром видео.

В России также были зарегистрированы незначительные сбои.

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