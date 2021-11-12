Росгвардейца, погибшего при задержании преступника в Петербурге, представили к госнаграде

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Глава Росгвардии Виктор Золотов представил посмертно к ордену Мужества сотрудника ведомства, погибшего при задержании преступника в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ <…> генерал армии Виктор Золотов представил к награждению орденом Мужества посмертно офицера специального отряда быстрого реагирования подполковника полиции Евгения Захарова, погибшего 9 ноября в Санкт-Петербурге при проведении спецоперации по задержанию опасных преступников. Росгвардеец проявил мужество и отвагу, до конца оставшись верным служебному долгу", - говорится в сообщении.

9 ноября на Пулковском шоссе сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии проводили операцию по задержанию предполагаемых мошенников. Скрываясь с места происшествия, 38-летний подозреваемый, сидя за рулем автомобиля Fiat Ducato, сбил подполковника Росгвардии Евгения Захарова. Боец СОБРа от полученных травм умер на месте. У него остались жена и трое детей.

Позже подозреваемый был задержан недалеко от АЗС во Всеволожском районе Ленинградской области. СМИ сообщили, что он - уроженец Волгограда, там же зарегистрирован. Полиции он сообщил, что ранее был судим за хулиганство. Его предполагаемые сообщники по делу - 53-летний мужчина и 43-летняя женщина - также задержаны.