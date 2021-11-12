В Приамурье увеличилось количество пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Количество пациентов с коронавирусной инфекцией, нуждающихся в кислородной поддержке, в Амурской области выросло на 5% за неделю, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"За последнюю неделю отмечается увеличение числа пациентов, которые нуждаются в кислородной поддержке, на 40 человек, - это на 5% больше, чем на предыдущей неделе. Кроме этого, увеличилось число лиц, находящихся на аппаратах ИВЛ, с 16 до 24 пациентов, в реанимации находятся 52 человека", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за неделю рост заболеваемости COVID-19 составил 20%. Для госпитализации пациентов с новой коронавирусной инфекцией и пневмониями развернуто 11 инфекционных госпиталей и 20 провизорных госпиталей. Всего коечный фонд составляет 2 650 мест, свободно 14,5% от числа развернутых инфекционных коек.

"Обеспеченность медицинских организаций области средствами индивидуальной защиты, расходными материалами и медикаментами составляет более одного месяца. Обеспеченность медикаментами пациентов, находящихся на стационарном лечении, - две недели. Минздрав региона ожидает поставку специализированных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции", - добавили в пресс-службе правительства региона.

Ухудшение эпидемической обстановки по коронавирусу в Амурской области фиксируется с начала июня, в регионе вводят дополнительные ограничения, увеличивают коечный фонд, в Благовещенске и еще в семи муниципалитетах введена система QR-кодов. С начала пандемии в области выявлено 41,9 тыс. случаев заражения, 497 человек умерли.