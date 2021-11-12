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Пандемия COVID-19

QR-коды в общественном транспорте Татарстана начнут проверять с 22 ноября

Также власти ограничат действие льготных транспортных карт у лиц старше 60 лет, которые не имеют QR-кода

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Проверка QR-кодов в общественном транспорте Татарстана будет осуществляться с 22 ноября. Об этом сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства республики Андрей Егоров в пятницу.

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"С 22 ноября, через 10 дней, будет запрещен проезд пассажиров старше 18 лет в транспортных средствах, осуществляющих автобусные перевозки по межмуниципальным и муниципальным маршрутам. <...> Запрещен будет проезд без предъявления QR-кодов", - сказал Егоров.

Ограничения также касаются метрополитена, попасть на станцию метро без предъявления QR-кода будет нельзя. Также с 22 ноября ограничат действие льготных транспортных карт у лиц старше 60 лет, которые не имеют QR-кода. По словам Егорова, в настоящее время профильные ведомства ведут работу по синхронизации баз для отключения карт льготников.

"Для проверки QR-кодов никто пассажиров на улице держать не будет. Предполагается, что проверка QR-кодов будет осуществляться в процессе обилечивания. То есть прежде чем обилетить пассажира, кондуктор будет спрашивать QR-код. Если его не будет, то пассажир должен будет покинуть транспортное средство", - сказал Егоров.

Ситуация в регионе

Система QR-кодов будет внедрена в Татарстане в городском, пригородном и межмуниципальном общественном транспорте. По решению руководства региона, в случае необходимости перевозчикам будет предоставлена субсидия на приобретение технических средств для проверки QR-кодов. Также в рамках этой работы оперативный штаб Татарстана принял решение о выделении субсидии перевозчикам в случае сокращения выручки из-за снижения пассажиропотока.

По данным управления Роспотребнадзора по Татарстану, относительно предыдущей недели прирост заболеваемости коронавирусом в республике составил 19,9%.

Теги
РоссияТатарстанПандемия COVID-19
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