В калининградской больнице выявили канал продажи поддельных сертификатов вакцинации

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции перекрыли в одной из больниц Калининграда канал по продаже поддельных сертификатов о вакцинации, в нем была задействована одна из сестер-хозяек лечебного учреждения. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-центре МВД России.

"Перекрыт канал реализации поддельных сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Полицейские установили, что в криминальной схеме была задействована сестра-хозяйка одного из лечебных учреждений Калининграда. Еще одна жительница города попала под подозрение как ее сообщница, через которую производилась реализация сертификатов гражданам, которые фактически не проходили вакцинацию", - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что в настоящее время выявлено три факта покупки сертификатов сотрудницами одного из предприятий областного центра. Поддельные документы они предъявили по месту работы. Полицейские в ходе обысков в пункте вакцинации и по адресам проживания покупателей изъяли журналы учета, бланки, компьютеры и средства связи.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков").