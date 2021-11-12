Власти оборудовали 80% муниципальных свердловских кинотеатров для показа фильмов незрячим

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Свердловские власти оснастили оборудованием для осуществления кинопоказов с субтитрированием и тифлокомментированием 80% государственных и муниципальных кинотеатров и кинозалов в регионе за пять лет. Об этом сообщила и.о. первого заместителя министра культуры Свердловской области Наталия Шибанова в Уральском региональном центре ТАСС в пятницу.

"С 2017 года Министерством культуры Свердловской области проводится работа, направленная на оснащение кинотеатров региона необходимым оборудованием для осуществления кинопоказа с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием. В период с 2017 по 2021 год были предоставлены субсидии 14 муниципальным образованиям. И на сегодняшний день из 40 государственных и муниципальных кинотеатров, действующих в Екатеринбурге и Свердловской области, соответствующим оборудованием для показа фильмов с субтитрированием и тифлокомментированием оснащено 32 кинотеатра", - сказала она.

Шибанова уточнила, что с октября этого года просмотр фильмов с тифлокомментированием стал возможен и в Доме кино в Екатеринбурге. Также в 2021 году субсидию от министерства культуры получили кинозалы в Верхней Салде, Кировграде и Туринске.