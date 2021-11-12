В Забайкалье частично продлили дистанционное обучение для учащихся 5-11-х классов

ЧИТА, 12 ноября. /ТАСС/. Министерство образования и науки Забайкальского края продлило дистанционный формат обучения в школах до 28 ноября для 5-8-х классов и до 21 ноября - для 9-11-х классов. Ограничения касаются населенных пунктов в 27 районах региона, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

Дистанционное обучение для школьников и студентов в Забайкалье было введено с 8 по 12 ноября из-за роста заболеваемости коронавирусом.

"С новой недели начальные классы будут посещать уроки очно. Для учащихся 5-8 классов продолжится дистанционное обучение с 15 по 28 ноября, для 9-11 классов - до 21 ноября", - говорится в сообщении.

По словам и. о. министра образования и науки края Евгения Егорова, учреждения среднего профессионального образования, а также вузы с 15 ноября вернутся к очному формату обучения.

"Детские сады будут работать в штатном режиме. Учреждения и индивидуальные предприниматели, реализующие программы дополнительного образования, с 15 ноября по 21 ноября будут вести занятия с применением дистанционных образовательных технологий. Автошколы с 15 ноября по 1 декабря работают при условии заполняемости помещений до 50% от единой пропускной способности или в онлайн-формате", - добавил глава ведомства.

Заболеваемость коронавирусом начала расти в Забайкалье с конца сентября. С 25 октября в регионе были введены QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании для доступа в заведения общепита и досуга, с 8 ноября требование распространяется и на торговые центры.

За все время пандемии в регионе заразился 81 651 человек, выписаны 68 745 жителей, умерли 1 739 пациентов.