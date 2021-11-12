В Петербурге будут индивидуально приглашать пенсионеров на вакцинацию от COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Жителей в возрасте старше 60 лет будут индивидуально приглашать на проведение вакцинации от новой коронавирусной инфекции в Петербурге. Об этом в пятницу сообщил журналистам председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

"На каждом из участков всех поликлиник города созданы индивидуальные паспорта, то есть наши участковые врачи из этих паспортов указывают людей, которые либо переболели более шести месяцев назад, либо вакцинированы. Исходя из этой когорты населения они уже обзванивали пациентов с хроническими заболеваниями, пациентов пожилого возраста и приглашали их на вакцинацию. Повторим эту работу сейчас еще раз, еще раз наши участковые врачи сопоставят регистр пациентов, переболевших и вакцинированных, определят тех, кто нуждается в вакцинации, и персонально выйдут на пожилых пациентов и с хроническими заболеваниями", - сказал он.

Как отметил Лисовец, в Петербурге проживают 1,28 млн пожилых людей, на сегодняшний день из них вакцинировано 50%, хроническими заболеваниями страдают порядка 1,9 млн человек, среди них есть как люди старше 60 лет, так и моложе. Вся эта информация находится у участковых врачей, которые будут проводить профилактическую работу по вакцинации.

"По закону оказание медицинской помощи добровольно. Она обязательна, если ты хочешь быть здоровым, если не хочешь заболеть, не хочешь работать в возрасте 60 лет удаленно или остаться безработным, а на том месте, на котором ты привык. Но право выбора за пациентом, он вправе выбрать социальные ограничения, либо обычный образ жизни", - подчеркнул он.

По его данным, с 19 октября в Петербурге отмечается интерес к вакцинации от COVID-19, он вырос почти в три раза и даже больше. Чтобы за полгода вакцинировать 3,5 млн взрослого населения, ежедневно первичную прививку должны делать 16 тыс. человек. Ранее темп вакцинации составлял более 9 тыс., сейчас же наблюдается повышенный спрос.

Согласно справке о показателях эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге, распространенной пресс-службой Смольного, всего с начала массовой вакцинации в городе сделали прививку первым компонентом более 1,86 млн человек, более 1,98 млн человек завершили цикл вакцинации, сейчас в городе развернуты 177 пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений, запас вакцины составляет 631 271 доз.

Требования по вакцинации

Главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга в связи с ухудшением эпидемической ситуации в городе и увеличением числа госпитализаций подписала постановление, в котором взяла под контроль ситуацию по вакцинации от COVID-19 ряда категорий горожан, в том числе лиц старше 60 лет и с хроническими заболеваниями.

Согласно постановлению, обязательной вакцинации подлежат не менее 80% сотрудников предприятий сфер услуг, торговли, транспорта, строительства, промышленности, культурных и досуговых организаций, а также государственные служащие и руководители организаций, индивидуальные предприниматели и студенты старше 18 лет, которые проходят практику вне структурных подразделений.

Ответственность за исполнение ложится на руководителей организаций, учреждений и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют деятельность в Петербурге. Вакцинация первым компонентом должна быть завершена до 15 декабря, вторым - до 15 января.

Если пенсионеры не успеют вакцинироваться до 15 декабря, то они не смогут посещать публичные места без QR-кода. Никакие дополнительные ограничения не предусмотрены действующим российским законодательством, сообщил в среду ТАСС источник в администрации города. Как пояснили в тот же день в петербургском управлении Роспотребнадзора, неработающим лицам от 60 лет, не прошедшим вакцинацию и не получившим уникальный QR-код, будет ограничен доступ к получению бытовых услуг и услуг общественного питания, а также ряда иных услуг.

По последним данным, в Петербурге выявили 745 332 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 674 009 человек, умерли 24 882. За последние сутки в городе выявили 3 421 случай заражения.