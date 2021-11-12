"Русское радио" начало вещание в ЛНР

ЛУГАНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Российская радиостанция "Русское радио" начала вещание на территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщило в пятницу агентство Луганскинформцентр (ЛИЦ)

"Сегодня мы запустили на территории нашей республики новый проект - "Русское радио", - сообщил агентству ЛИЦ директор луганской компании "Радио ФМ" Александр Романко. По его словам, "Радио ФМ" получило права официально представлять российские радиостанции.

"Русское радио" транслирует российский музыкальный контент, практически все - это современные российские хиты. Причем не только музыка - в сетке вещания присутствуют передачи, неполитические новости, встречи со звездами и прочие проекты", - рассказал медиаменеджер Александр Романко. Он добавил, что у радиостанции широкий спектр слушателей от 30 до 65 лет.

По словам Романко, в ЛНР уже вещают несколько российских радиостанций, в том числе "Европа плюс", "Дорожное радио", "Новое радио", "RADIO на семи холмах", "Ретро FM".