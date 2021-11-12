Собянин сообщил, что нерабочие дни в Москве повлияли на снижение заболеваемости ковидом

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Нерабочие дни в Москве, объявленные с 28 октября по 7 ноября включительно, сыграли серьезную роль в снижении заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в пятницу в эфире телеканала "Россия-1" мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы видим уже по этой неделе, что реально снижается заболеваемость, снижается и количество вновь выявленных заболевших, снижается количество госпитализаций. Вот у нас за последние пять дней около 1 тыс. коек в ковидных госпиталях освободилось. Это говорит уже о таком устойчивом тренде снижения заболеваемости. Так что можно теперь уже с уверенностью сказать, что нерабочие дни, предусмотренные указом президента, сыграли свою серьезную роль в сглаживании, в снижении заболеваемости", - сказал Собянин.

Мэр пояснил, что перед тем, как делать выводы о влиянии нерабочих дней на уровень заболеваемости коронавирусом в Москве, необходимо было выждать некоторое время. "Мы говорили, что мы видим снижение заболеваемости, но это происходило на фоне нерабочих дней, поэтому надо было подождать и посмотреть, как будет ситуация развиваться после того, как люди приедут из отпусков, вернутся на работу, учащиеся выйдут в школу", - отметил Собянин.

Ранее власти Москвы ввели ряд ограничительных мер на фоне растущей заболеваемости коронавирусом. Так, с 28 октября по 7 ноября в столице были объявлены нерабочие дни. В это время, в частности, были закрыты кафе и рестораны, торговые центры и непродовольственные магазины, а школьники ушли на каникулы. Продолжали работать продовольственные, продающие товары первой необходимости, магазины и аптеки, вузы и средние профессиональные учебные были переведены на дистанционной режим.