Мемориал защитникам Отечества и труженикам тыла открыли в Каспийске

КАСПИЙСК /Республика Дагестан/, 12 ноября. /ТАСС/. Открытие мемориала защитникам Отечества, труженикам тыла, павшим и пропавшим без вести на фронтах Великой Отечественной войны, состоялось в дагестанском Каспийске. В церемонии открытия приняли участие глава Дагестана Сергей Меликов, руководитель департамента военной контрразведки Федеральной службы безопасности РФ Николай Юрьев, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы с вами открываем памятное сооружение, посвященное защитникам нашей Родины - миллионам искалеченных судеб, погибших на фронтах, загубленных в концлагерях, умерших от голода и бомбежек. Ответом захватчикам стало духовное единство нашего многонационального народа, его сплоченность, вера в торжество справедливости. Открытие сегодняшнего мемориала - дань памяти и уважения к великому и жертвенному подвигу наших земляков. Это то немногое, чем мы можем выразить им свою безмерную благодарность", - сказал Меликов на церемонии открытия мемориала.

Он отметил символичность того, что мемориал открыт в Каспийске, ставшем новой базой для размещения Краснознаменной Каспийской флотилии. "Своим высокопрофессиональными действиями в сложной международной обстановке они вновь доказывают, что наша армия и наш народ всегда сражаются не только за мир и справедливость, но и готова дать достойный отпор любому врагу, который пытается посягнуть на нашу свободу", - отметил глава Дагестана.

Обращаясь к участникам церемонии, руководитель департамента военной контрразведки Федеральной службы безопасности РФ Николай Юрьев отметил вклад жителей Дагестана в дело Великой Победы. "Когда была объявлена мобилизация, все семьи Дагестана пришли на призывные пункты - пришлось выбирать, кого из них отправлять на фронт. Здесь были развернуты госпитали, которые поставили в строй огромное количество ребят. Военные разведчики на Кавказе также проявили чудеса мужества. Считаю, что Дагестан кровью и потом заслужил этот памятник", - сказал Юрьев.

Приветственный адрес в связи с открытием мемориала направил помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Воины Дагестана проявили на фронтах колоссальную стойкость, бесстрашие, верность воинскому долгу. Они сражались в фортах Брестской крепости, стояли насмерть у стен городов, которые вошли в историю как города-герои, освобождали страны Европы от нацизма. Около 180 тыс. уроженцев Дагестана ушли на фронт, почти 90 тыс. не вернулись в родные дома. Надеюсь, этот мемориал станет пространством благодарной памяти для внуков и правнуков поколения победителей. Пусть воинские и трудовые подвиги ваших земляков, героев боев и тружеников тыла всегда будут твердой опорой и нравственной поддержкой на жизненном пути подрастающего поколения", - зачитал приветствие Мединского заместитель председателя правительства Республики Дагестан Муслим Телякавов.