Форум "Российский лес" пройдет в Вологде с участием трех стран и 13 регионов России

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Международная выставка-форум "Российский лес" пройдет в Вологде с 8 по 10 декабря с участием представителей трех стран - Швеции, Финляндии и Белоруссии, а также 13 регионов России. Об этом сообщил в пятницу губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на заседании совета по вопросам развития лесного комплекса РФ при Совете Федерации.

"Вологодская область занимаем третье место по объемам заготовки древесины и первое место в стране по интенсивности заготовки. В связи с этим уделяем большое внимание декриминализации отрасли, поддерживаем крупнейшие инвестиционные проекты. Мы уже 26 лет проводим международный лесной форум "Российский лес" на территории Вологодской области. В этом году он состоится с 8 по 10 декабря, принимают участие три страны - Швеция, Финляндия и Белоруссия и 13 регионов Российской Федерации, весь Северо-Запад", - сообщил губернатор.

По его словам, на этом форуме обсуждаются важнейшие вопросы для выработки дальнейших решений по развитию лесопромышленного комплекса. Губернатор предложил сделать этот форум ежегодным всероссийским крупнейшим форумом лесной отрасли. "Прошу поддержать наше предложение и сделать форум "Российский лес" международным и ежегодным и проводить его именно в Вологодской области. У нас есть площадка, опыт, страны-партнеры, которые постоянно принимают участие. Ну и климатическая повестка сейчас номер один в мире, мы на этом форуме обозначим темой номер один вопросы углеродной нейтральности, декарбонизации. Российские леса - это мировые легкие", - предложил Кувшинников.

Как отметил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев, крупнейший лесной форум нужен, насчет площадки для его проведения предстоит подумать. "Все стараются эту тему держать в центре внимания, знаю, что в Архангельской области подобный проводится. Но хотелось бы иметь в стране федеральный форум высокого уровня, где участвовали бы все заинтересованные министерства, ведомства, общественные организации, парламент, представители регионов, международные участники <…>. Такой уровня форум мы предлагаем учредить в РФ", - сказал Воробьев.

Леса занимают более 80% территории Вологодской области, запас древесины превышает 1,6 млрд кубометров. Регион занимает третье место в стране по объемам заготовки после Иркутской области и Красноярского края. Расчетная лесосека составляет свыше 30 млн кубометров древесины в год и используется на 55%, заготавливается 17 млн кубометров древесины. Объем заготовки древесины увеличился за девять лет на 32,8% - с 12,8 млн кубометров в 2011 году до 17 млн кубометров в 2020 году. Объемы работ по лесовосстановлению увеличились за девять лет в 1,9 раза - с 44,2 тыс. га в 2011 году до 82,3 тыс. га в 2020 году. Показатель глубокой переработки древесины в регионе достигает 75%.