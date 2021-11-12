Документальный цикл об освобождении нацистских концлагерей Красной Армией выйдет 15 ноября

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Премьера документального цикла "Освободители", посвященного освобождению нацистских концлагерей войсками Красной Армии, состоится 15 ноября, зрителей ожидает 8 эпизодов проекта. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Александра Печерского, создавшего проект.

"Наш цикл - это огромная панорама судеб замученных и спасенных. Каждая рассказанная нами история - своего рода притча о добре и зле, жестокости и героизме. Мы вводим большое число архивных документов, впервые называем имена многих героев. Важно написать эту историю - историю освобождения, спасения, сопротивления - без пробелов и умолчаний, показать ее целиком, во всем объеме. Надеюсь, фильмы из цикла "Освободители" приблизят нас к решению этой задачи", - процитировали в пресс-службе главу фонда Илью Васильева.

Фильмы цикла будут выходить на канале "Звезда" с 15 по 25 ноября. Авторы расскажут о неизвестных лагерях, тюрьмах и гетто, а также о том, как в них зрели протесты, готовились восстания и побеги.

Проект откроется фильмом о Дулаге-154 - пересыльном лагере в Гатчине под Ленинградом. В центре следующих картин окажутся финские концлагеря в Карелии, Дулаг-142 на окраине Брянска и другие. Также зрители узнают об истории восстания советских военнопленных, которые в августе 1944-го захватили и до прихода Красной Армии удерживали под своим контролем румынский город Слобозию, и о многих других неизвестных эпизодах Второй мировой войны.

Документальный проект создавался при участии Центрального архива Минобороны. В его съемках приняли участие драматург Александр Гельман, экс-спикер Израильского парламента Юлий Эдельштейн, писатель и правозащитница Алла Гербер, посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский, академик РАН Александр Чубарьян и другие.