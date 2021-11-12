В Томской области заболеваемость ковидом у детей снизилась до 13% из-за ограничений

ТОМСК, 12 ноября. /ТАСС/. Введенные в Томской области ограничения из-за роста заболеваемости ковидом, в частности, дополнительные каникулы и закрытие развлекательной инфраструктуры в ноябре, позволили снизить детскую заболеваемость на 8-13%. Благодаря этому школы региона вернутся к работе в очном формате с понедельника, сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации.

Из-за роста заболеваемости ковидом в Томской области ужесточили ограничения для сдерживания нового коронавируса в октябре-ноябре. В частности, это единственный сибирский регион, где были продлены нерабочие дни с 7 по 15 ноября, школьники на это время были отправлены на дополнительные каникулы. В области также была прекращена с 30 октября по 15 ноября работа учреждений допобразования, кинотеатров, а также развлекательных заведений и фудкортов в ТРЦ. Для ряда категорий граждан введена обязательная вакцинация.

"Наши ограничительные меры, принятые региональным оперативным штабом, позволили значительно снизить детскую заболеваемость ОРВИ и СОVID-19. Такой результат дали дополнительные каникулы, социальное разобщение, закрытие кинотеатров, детских игровых центров и фудкортов в торговых центрах. Безусловно, эти ограничительные меры непопулярны, но выбор между отдыхом и здоровьем очевиден", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Алены Левко.

Уточняется, что благодаря принятым мерам среди детей от 7 до 14 лет уровень заболеваемости снизился на 8%, в возрасте 15-19 лет - на 13%. По данным управления Роспотребнадзора по Томской области, за весь период пандемии на территории Томской области выявлено 4 935 случаев заболеваний COVID-19 среди детей, тяжелых случаев пока нет.

"Сегодняшняя эпидемиологическая ситуация позволила нам с понедельника, 15 ноября, возобновить занятия в школах, детских садах и техникумах, которые были прерваны на две недели. Но это не значит, что родителям, учителям, преподавателям можно расслабиться. Никто не отменял утренних входных фильтров, регулярного проветривания помещений и других мер, а для учителей - и обязанности вакцинироваться", - цитируется в сообщении вице-губернатор.

По последним данным регионального оперштаба, с начала пандемии в области зарегистрировано более 51 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом с сентября число ежедневных случаев заражения в регионе выросло в 2,8 раза - с 100 до 280, заболеваемость увеличилась даже несмотря на первую неделю нерабочих дней в ноябре. Рост заболеваемости в регионе, по данным местных властей, был связан с низкими темпами вакцинации. Прививку от COVID-19 сделали к середине октября около 46% взрослого населения, в настоящее время - 59%.