В Москве могут увековечить память писателя-сатирика Виктора Коклюшкина

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Мемориальную табличку могут установить в Москве писателю-сатирику, эстрадному драматургу Виктору Коклюшкину, который умер в пятницу в возрасте 75 лет. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Если поступит предложение или обращение от творческого союза, то мы в Мосгордуме рассмотрим это предложение. Мы не будем возражать и поддержим идею увековечения памяти Виктора Коклюшкина", - сказал Герасимов.

По его словам, Коклюшкин был любим публикой.

Виктор Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года. Литературную деятельность начал в 1969 году, публиковал юмористические рассказы в "Клубе 12 стульев" "Литературной газеты" и во многих газетах и журналах. С 1980 года Коклюшкин стал писать для эстрады. Он участвовал в таких передачах как "Аншлаг", "Смехопанорама", "Кривое зеркало", "Смеяться разрешается", "Измайловский парк", "Клуб юмора" и других.