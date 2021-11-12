Минпросвещения и TikTok назвали победителей конкурса для преподавателей #УчителяТикТок

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Социальная сеть TikTok и Минпросвещения РФ подвели итоги первого всероссийского конкурса для преподавателей #УчителяТикТок, приуроченного ко Дню учителя. Победителями конкурса стали три педагога, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

Участников оценивали в трех номинациях: "Самый креативный учитель", "Лучший познавательный видеоролик" и "Учитель - открытие". Победу в первой номинации получила преподаватель русского языка и литературы Ольга Морозова из Москвы, которая доступно и нескучно объясняла правила русского языка в своих роликах. Во второй номинации победил педагог из московской школы, учитель начальных классов Алексей Шабатько. "В своем ролике Алексей показал лайфхак, как можно легко запомнить ударение в слове "свекла". Менее чем за месяц ролик собрал 3,6 млн просмотров и более 400 тыс. лайков", - рассказали в пресс-службе.

Звание "Учитель - открытие" жюри присудило преподавателю истории Александру Оджо из Москвы, который рассказывал занимательные исторические факты учащимся и абитуриентам. "Отличительной чертой роликов и уроков Александра стала его любовь к смене образа. Учитель переодевается в людей той эпохи, о которой рассказывает. Такая креативная подача помогла педагогу собрать тысячи просмотров и лайков за короткий срок", - добавили в Минпросвещения.

Согласно данным организаторов, за время проведения конкурса участники опубликовали 3,7 тыс. роликов, а суммарное количество просмотров всех видеороликов, опубликованных под хэштегом #УчителяТикТок, превышает 222 млн.

Участие в конкурсе принимали школьные учителя и преподаватели педагогических вузов и колледжей с 5 октября по 5 ноября 2021 года. В состав жюри вошли представители TikTok и Минпросвещения. В качестве приза победители получат iPhone 13.