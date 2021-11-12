На Кубани введут систему персонального приглашения на вакцинацию людей старше 60 лет

КРАСНОДАР, 12 ноября. /ТАСС/. Жителей Краснодарского края в возрасте от 60 лет и старше, для которых накануне ввели обязательную вакцинацию от коронавируса, будут персонально приглашать привиться. Об этом заявил в ходе заседания оперативного штаба региона в пятницу первый вице-губернатор края Игорь Галась.

В четверг управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю ввело обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц в возрасте старше 60 лет, работников организаций социального обслуживания и многофункциональных центров. Необходимо вакцинировать 80% от численности работников, проживающих в организациях социального обслуживания, лиц с хроническими заболеваниями, в том числе бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением.

"Когда власть не в общем рассказывает с экранов телевизоров о необходимости вакцинации, а проявляет личное внимание к конкретному человеку и приглашает в пункт вакцинации, человек осознает всю важность процесса. Поэтому необходимо доставлять персональные приглашения на вакцинацию. Разработайте такой алгоритм, при необходимости привлекайте волонтеров, сотрудников местных администраций", - приводит пресс-служба администрации региона слова Галася.

Уточняется, что в регионе проживают более 1,3 млн человек данной возрастной категории, непривиты из них порядка 600 тыс.

Министр труда и соцразвития края Сергей Гаркуша сообщил, что такой механизм уже применяют в работе с пожилыми людьми, находящимися на соцобслуживании, не вакцинированы из них 45 тыс.

В Краснодарском крае работают 332 прививочных пункта. По данным оперативного штаба региона, по состоянию на пятницу за сутки выявлены 350 человек, заразившихся коронавирусом, в последние две недели в регионе наблюдается ежесуточный рост числа случаев заражения, фиксируют максимумы по количеству заразившихся за время пандемии. Всего за все время пандемии в регионе подтвердили 85 257 случаев COVID-19, 59 169 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, 7 926 пациентов умерли, в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 128 человек, на ЭКМО - 6.