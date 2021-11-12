В Иркутской области за последние сутки развернули 185 дополнительных ковидных коек

ИРКУТСК, 12 ноября. /ТАСС/. Дополнительные 185 ковидных коек развернули за последние сутки в Иркутской области, где в пятницу суточный прирост заразившихся составил 573 человека - это новый максимум за все время пандемии. Об этом в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"Коечный фонд для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией за последние сутки увеличен на 185 мест. <…> Таким образом, на сегодняшний день развернуто 5 922 койки в 52 медицинских организациях. На стационарном лечении - 5 030 пациентов", - говорится в сообщении.

Свободный коечный фонд составляет около 15%. По поручению губернатора, Минздрав региона должен определить медучреждения, где в случае необходимости еще могут быть развернуты ковидные койки, так как эпидситуация остается тяжелой.

Кроме того, планируется открыть дополнительные прививочные пункты и усилить медицинскими бригадами уже действующие. Также власти намерены организовать выездные бригады для вакцинации граждан старше 60 лет на дому.

По данным регионального оперштаба, в Иркутской области подтверждено 128 629 случаев заражения новым коронавирусом. 12 ноября в пятый раз за последние пять дней обновился суточный максимум заразившихся, он составил в пятницу 573 человека. За время пандемии в регионе выздоровели 108 414 пациентов, умерл 5 831. Привиты 859 659 человек, из них оба этапа вакцинации прошли 612 537, или 61% от плана.

Из-за ухудшения эпидситуации с 15 октября в Иркутской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. С 3 ноября по 5 декабря 2021 года действует режим самоизоляции для непривитых граждан старше 60 лет. Также введены QR-коды, подтверждающие вакцинацию или перенесенный коронавирус, для посещения торгово-развлекательных центров, крупных непродовольственных магазинов, заведений общественного питания, музеев, кинотеатров, театров, зоопарков и других развлекательных организаций, фитнес-центров, спа-салонов, бассейнов, саун. В восьми муниципалитетах школьных каникулы продлены на неделю - до 14 ноября.