В ЕАО возбудили уголовное дело в отношении медиков, вносивших ложные данные о вакцинации

ТАСС, 12 ноября. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту внесения медиками ложных данных о вакцинации граждан от коронавируса в Еврейской автономной области (ЕАО). Установлено, что медики вносили недостоверную информацию в июле и августе этого года, сообщается в пятницу на сайте территориального управления МВД.

"Должностные лица учреждения здравоохранения Биробиджанского района в период с 8 июля по 2 августа внесли в единый реестр недостоверную информацию об иммунизации нескольких граждан с использованием вакцинации для профилактики новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, вакцинация не проводилась. <…> Следственным управлением СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285.3 УК РФ "Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений". В настоящее время устанавливаются все эпизоды и участники противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

С начала пандемии в ЕАО выявлено 9 757 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 8 588 человек, умерло 498 граждан. Первый компонент вакцины получили 45 168 жителей области, завершили вакцинацию - 38 643 человека.