На Кубани с середины года выявили 17 случаев подделки сертификатов о вакцинации

КРАСНОДАР, 12 ноября. /ТАСС/. Подразделения экономической безопасности ГУ МВД России по Краснодарскому краю выявили 17 случаев подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса с середины 2021 года. Возбуждено шесть уголовных дел, сообщили ТАСС в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом."

"С середины 2021 года по октябрь в подразделение экономической безопасности стала поступать информация о фактах выявления поддельных прививочных сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий задокументировано 17 таких случаев, по которым в настоящее время расследуется шесть уголовных дел", - сообщили в штабе.

Уточняется, что четыре факта подделки сертификатов квалифицированы по статье 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов).

В оперштабе добавили, что в регионе участились случаи, когда людям, желающим срочно получить справку об отсутствии вируса, злоумышленники предлагают экспресс-услуги по забору биоматериала вне медицинского учреждения.

"В течение часа гражданам предоставляют поддельный документ о результатах анализа. В результате у жителей возникают проблемы при выезде за границу или заселении в гостиницы", - отметили в штабе.

По состоянию на пятницу, с начала пандемии в регионе подтвердили 85 257случаев коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в регионе равен 1 500, умерли 7 926 человек.

В начале недели губернатор Краснодарского края ужесточил ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса. С 6 по 14 ноября на всей территории края посещение объектов общественного питания совершеннолетними допускается только при наличии справки о вакцинации или QR-кода, ранее такая норма распространялась только на курортах Краснодарского края. Теперь на курортах QR-коды необходимы и при посещении совершеннолетними торгово-развлекательных центров и комплексов (ТРК и ТРЦ). Также в регионе действует обязательная вакцинация для определенных категорий граждан.