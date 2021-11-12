В ямальских школах проведут экологические уроки о вечной мерзлоте и происхождении грунтов

ТАСС, 12 ноября. Школьники Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) узнают о вечной мерзлоте Гыданского полуострова, происхождении грунтов и нефтедобыче на экологических уроках. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в пятницу.

"Экологические уроки о вечной мерзлоте Гыданского полуострова станут частью образовательного процесса в ямальских школах. <...> Из увлекательного digital-курса школьники узнают о происхождении уникальных грунтов, технологиях их сохранения в промышленном строительстве и нефтедобыче, профессиях и специальностях, представители которых помогают сберечь вечную мерзлоту для вечности", - говорится в сообщении.

На уроках школьникам будут показывать образовательный мини-сериал "Вечная мерзлота - классная тема!", который состоит из четырех анимированных видеороликов. "Понятный современный язык, на котором авторы мультимедийного проекта говорят с детьми о сохранении экологии в условиях глобальных изменений климата, поможет сформировать бережное отношение молодого поколения ямальцев к неповторимой природе Севера. Возможно, кто-то из ребят после школы свяжет свою жизнь с экологией и сохранением вечной мерзлоты, это стало бы лучшим результатом сотрудничества нефтяников и властей округа", - цитирует пресс-служба заместителя директора департамент образования ЯНАО Марата Ныкышова.

Проект уже стартовал в одной из школ Салехарда, урок был организован в рамках деятельности регионального отделения российского общества "Знание".