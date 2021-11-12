Около 30 новых медучреждений построят на Алтае в 2022 году

БАРНАУЛ, 12 ноября. Три десятка новых медицинских учреждений, в числе которых поликлиники, ФАПы и врачебные амбулатории, появятся в Алтайском крае в 2022 году благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения. На ее реализацию направят более 1,5 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава в пятницу.

"Общий объем финансирования мероприятий программы модернизации первичного звена на 2022 год составляет более 1 млрд 540 млн рублей. В 2022 году планируется построить 18 ФАПов, 11 врачебных амбулаторий, в числе которых учреждения в селе Гоньба и Одинцовка. В этих селах на сегодняшний день их нет, а население прикреплено к близлежащим, очевидна потребность в данных учреждениях. Будет продолжено строительство поликлиники № 14 в Барнауле, которую ждут жители быстро растущего и развивающегося района", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, к концу года построят новую поликлинику на 100 посещений в Советском районе края. Также в рамках программы планируется капитально отремонтировать 11 медучреждений, среди которых детские поликлиники в Барнауле, селе Романово, а также несколько ФАПов. Также в ряд учреждений на выделенные средства закупят рентгеновские аппараты. Всего в учреждения региона в 2022 году поставят 47 единиц техники благодаря программе модернизации.

В этом году благодаря реализации программы построено более 20 медучреждений, в числе которых 17 ФАПов, два поликлинических подразделения. Кроме того, в рамках программы этого года медучреждения получили более 50 единиц автотранспорта.

В Алтайском крае работают более 150 медицинских организаций, подведомственных Минздраву региона.