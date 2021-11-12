В районе Волгоградской области план по вакцинации от COVID-19 выполнили на 115%

ВОЛГОГРАД, 12 ноября. /ТАСС/. План по вакцинации от коронавируса в Алексеевском районе Волгоградской области выполнен на 115%, привито 98% всего взрослого населения. Об этом сообщил в пятницу губернатор Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки.

"Муниципальные власти, актив, общественность понимают угрозу для жизни и здоровья людей и занимаются этим не для галочки, а по-настоящему заботясь о жителях. Поэтому объем вакцинации от COVID-19 здесь один из самых высоких по Волгоградской области (115% от плана, или 98% всего взрослого населения района). Благодаря этому мы видим динамику снижения случаев заболеваемости, малое количество тяжелых случаев на 10 тыс. населения. Алексеевка является показательным примером того, что вакцинация действительно работает, обеспечивая защиту", - цитирует губернатора пресс-служба обладминистрации.

В ходе рабочей поездки глава региона отметил, что Алексеевский район активно занимается не только вопросами вакцинации. "Район развивается динамично: из района сельскохозяйственного он стал промышленно-сельскохозяйственным. Мы видим серьезный комплексный подход к вопросам благоустройства, развития территорий. Конечно, без поддержки региона реализовать такие крупные проекты было бы невозможно", - отметил Бочаров, слова которого приводятся в сообщении.

На территории Волгоградской области развернуты 63 прививочных пункта. Прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 1,15 млн жителей региона, что составляет 70% от плана. По состоянию на пятницу в Волгоградской области за время пандемии зарегистрировано 109 524 случая заболевания, 3 935 летальных исходов, выписаны 95 013 человек.