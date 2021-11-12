Псковские власти начали модернизацию ветеринарной службы после вспышек АЧС

ПСКОВ, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Псковской области, где в этом году было зафиксировано 14 очагов африканской чумы свиней (АЧС), начали модернизацию региональной ветеринарной службы. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба администрации региона по итогам участия губернатора Михаила Ведерникова в заседании противоэпизоотической комиссии правительства РФ, которую провела вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Особый акцент Михаил Ведерников сделал на модернизации ветслужбы. Часть специализированного оборудования для ветлаборатории уже приобретено. Закуплен инсинератор (утилизация отходов), газовый хроматограф, гематологический анализатор и другая техника, заменены системы вентиляции и очистки воздуха. В бюджете также предусмотрены средства на приобретение автотранспорта и обновление запаса дезинфицирующих средств. Первоочередные меры будут приняты до конца года", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в регионе прорабатывается возможность строительства двух новых ветеринарных пунктов. "Мы прекрасно понимаем всю серьезность ситуации и со всей ответственностью относимся к недопущению распространения заболевания как в Псковской области, так на другие регионы. План мероприятий согласован и реализуется, необходимые средства на эти цели выделены", - цитирует пресс-служба слова Михаила Ведерникова.

В конце октября пресс-служба Россельхознадзора объявила, что ведомство подозревает одно из крупнейших свиноводческих хозяйств Псковской области - "Псковагроинвест" - в сокрытии вспышки АЧС на протяжении двух месяцев. Всего в регионе было зафиксировано 14 очагов заболевания. Крупным очагом стала производственная площадка "Шелонский" в Порховском районе, где 36 тыс. свиней были уничтожены. В ряде муниципалитетов Псковской области с 14 июля был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с эпизоотией заболевания. Ранее власти области оценили предварительный ущерб от АЧС в 500 млн рублей.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель. Его переносчики - животные. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую, укусы насекомых. Случаев заражения человека не зарегистрировано, однако ученые не исключают такого риска.