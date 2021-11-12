В Геленджике намерены сохранить прежнюю зональность для земель под ИЖС в новом генплане

КРАСНОДАР, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Геленджика дали поручение проектному институту, разрабатывающему новый генплан города, внести в него корректировки таким образом, чтобы сохранить прежнюю зональность на землях под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), часть корректировок уже внесены, сообщил в Telegram-канале в пятницу мэр Геленджика Алексей Богодистов.

"Специалистам проектного института дано поручение еще раз проанализировать проект. Учитывая новые вводные, по возможности, они должны максимально сохранить прежнюю зональность для ИЖС. Мне докладывают, что отработаны районы города выше улицы Луначарского, район Толстого Мыса, в карту уже внесены корректировки. Ведется анализ и других районов курорта, где можно было бы сохранить прежнее зонирование", - говорится в сообщении главы города.

Уточняется, что от жителей поступили 5,5 тыс. заявлений по поводу внесения изменений в проект генерального плана, 4 тыс. из них обработаны. Большинство вопросов касаются изменения зональности земель, ранее отведенных под ИЖС.

"Сейчас у всех задача одна - сформировать такой проект генерального плана Геленджика, который позволит вести курорт по пути дальнейшего развития с учетом мнения местных жителей", - резюмировал Богодистов.

В начале ноября в Геленджике начались общественные слушания по проекту нового генерального плана. На портале change.org создана петиция, авторы которой заявляют о формировании по новому плану рекреационных зон в той местности, где сейчас расположены жилые дома. Люди переживают, что смена назначения земельного участка лишит их права распоряжаться землей, опасаются, что их дома могут снести.

Ранее сообщалось, что до 1 декабря итоги обсуждений будут направлены в проектный институт для доработки. Изменения должны будут внести до 25 декабря, после чего генплан еще раз обсудят с жителями. Как сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, город-курорт Геленджик должен обладать необходимой инфраструктурой, чтобы стать всесезонным лечебно-оздоровительным и спортивным центром, для этого ранее выявленные градостроительные нарушения будут пресекаться. Кондратьев отмечал, что существующий генплан не соответствует нынешним реалиям.