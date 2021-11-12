Туристический поезд в Великий Устюг будет ходить еженедельно до конца декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Первый туристический поезд "Зимняя сказка" в пятницу отправился из Санкт-Петербурга в Великий Устюг. Он будет курсировать по этому маршрурту каждую пятницу до конца декабря, сообщила пресс-служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

"12 ноября с Ладожского вокзала Санкт-Петербурга в первую поездку отправится туристический круговой поезд № 924/923 "Зимняя сказка". Он будет курсировать по маршруту Санкт-Петербург - Великий Устюг - Вологда по пятницам 12, 19 и 26 ноября, а также 3, 10 ,17 и 24 декабря", - говорится в сообщении.

Участники путешествия побывают в гостях у Деда Мороза в Великом Устюге, посетят его обсерваторию и библиотеку, а также погуляют по зимней Вологде, увидят ансамбли его деревянных особняков и "резной палисад". Кроме того, скорый поезд "Мороз-экспресс", курсирующий из Москвы в Великий Устюг, также будет доставлять всех желающих на родину зимнего волшебника, в первые рейсы он отправится из столицы 1, 3, 4, 5, 6, 8 января.

Представители компании отметили, что во всех поездах строго контролируются меры противоэпидемической безопасности пассажиров. Составы поездов проходят обязательную санитарную обработку, увеличена частота уборки вагонов между рейсами и в пути следования. Все вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами, пассажирам рекомендовано использовать маски и перчатки на протяжении всей поездки.