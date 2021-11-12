Санатории Белокурихи реконструируют номерной фонд из-за снижения спроса на подселение

БЕЛОКУРИХА, 12 ноября. /ТАСС/. Санатории в городе-курорте Белокурихе Алтайского края запустили программу реконструкции номерного фонда для того, чтобы в течение ближайших двух лет отказаться от советской практики двухместного размещения с подселением, сообщил в пятницу журналистам заместитель генерального директора АО "Курорт Белокуриха" Георгий Белоусов.

"Наследием советского времени для санаторно-курортного бизнеса остается размещение в номерах гостиничного комплекса незнакомых людей в одном номере, то есть с подселением. Мы, проанализировав данные последних двух лет, замечаем тенденцию к тому, что наши гости не нуждаются в такой модели расселения, все больше спрос идет на семейные номера, одноместное расселение. Кроме того, мы конкурируем с зарубежными курортами, где такая практика в принципе не существует. Мы сейчас берем курс на то, чтобы двухместные номера реконструировать для семейного размещения либо для одноместного размещения. <…> Мы уже начали переоборудование номеров, в течение ближайших двух-трех лет эта практика, я думаю, уйдет совсем", - сказал Белоусов.

Он отметил, что к настоящему моменту в трех санаториях сети переоборудованы номера на четырех этажах. Специалисты оценят спрос отдыхающих на эти номера и займутся дальнейшем переоборудованием. Изменения включают в себя косметический ремонт номерного фонда и замену односпальных кроватей на двуспальные. Однако при этом у гостей останется возможность заселения в номер с друзьями или знакомыми: номера оборудуют кроватями-трансформерами, которые из общего спального места раскладываются на два отдельных.

"Одноместное размещение будет организовано по принципу бизнес-комфорта: гость может позволить себе уютный небольшой номер с максимальной лечебной базой, входящей в стоимость путевки. Менее 15% гостей в принципе рассматривают двухместный вариант размещения, с подселением. Однако, не стоит забывать, что мы работаем и с юрлицами, предприятиями, которым этот вид размещения актуален из-за своей низкой цены, так как размещение в двухместном номере ниже на 10-15% по сравнению с размещением в одноместном номере. С этой задачей мы планируем справиться, введя определенные дисконты и льготы для юрлиц", - подчеркнул Белоусов.

Таким образом, в санаториях сети основная масса номеров перейдет в сегмент семейных и одноместных. По словам коммерческого директора АО "Курорт Белокуриха" Михаила Шефера, 15% гостей, которые выбирают размещение с подселением, руководствуются ценой, так как такие варианты самые бюджетные. Кроме того, до 40% отдыхающих приезжают в санатории по путевкам от юридических лиц и не имеют возможности выбирать вариант размещения. Со следующего года договоры с предприятиями санатории намерены заключать уже по новой системе одноместного размещения. В этом году для таких клиентов зарезервированы места в санаториях "Сибирь" и "Катунь".

О санатории

Сеть санаториев "Курорт Белокуриха" - единственное в городе санаторно-курортное учреждение, имеющее лицензию на более чем 60 видов медицинских работ и услуг. Лечение осуществляют сразу по девяти медицинским направлениям. Всего в трех санаториях сети АО "Курорт Белокуриха" создано около 1,5 тыс. мест. Одноименный санаторий сети, "Белокуриха", является самым большим санаторием в городе-курорте - в нем могут разместиться около 750 человек.