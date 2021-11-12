Канцлер Австрии ожидает с 14 ноября введения локдауна для непривитых от COVID-19

ВЕНА, 12 ноября. /ТАСС/. Австрийский канцлер Александер Шалленберг из-за ухудшения эпидемической ситуации с COVID-19 в Австрии ожидает введения локдауна по всей республике для людей, которые не были привиты или не переболели новым коронавирусом. Такое заявление глава австрийского правительства сделал в пятницу в Инсбруке. Трансляцию его пресс-конференции вели австрийские телеканалы.

По его словам, главы австрийских регионов в воскресенье проведут видеоконференцию для обсуждения ситуации с коронавирусом в Австрии. "Цель предельно ясна: чтобы мы в это воскресенье дали "зеленый свет" для общенационального локдауна для непривитых. <...> Я хочу, чтобы мы предприняли этот шаг в воскресенье для всех девяти федеральных земель", - объявил канцлер республики.

При этом локдаун не будет распространяться на привитых или переболевших коронавирусной инфекцией.

Как объявил на другой пресс-конференции в Вене глава Минздрава Австрии Вольфганг Мюкштайн, с 15 ноября локдаун для непривитых от COVID-19 будет точно введен в двух регионах - Верхней Австрии и Зальцбурге. Министр также сообщил, что в Австрии будет введена обязательная вакцинация персонала в сфере здравоохранения.

В Австрии в течение этой недели ежесуточно фиксируется рекордная за все время пандемии заболеваемость - почти 12 тыс. новых заразившихся в день. Правительство Германии на этом фоне объявило в пятницу Австрию регионом высокого риска в связи с распространением COVID-19. В частности, непривитые или не переболевшие коронавирусной инфекцией после приезда в Германию из Австрии должны будут самоизолироваться на 10 дней.

Ужесточение коронавирусных ограничений в Австрии происходит в ноябре из-за регистрации рекордных ежесуточных показателей роста числа заболевших COVID-19. С 8 ноября власти Австрии уже ограничили допуск непривитых от COVID-19 в рестораны, салоны красоты и массажа, фитнес-центры, спортклубы, гостиницы, кино, театры. Посещать такие общественные заведения могут только обладатели сертификатов в соответствии с австрийским правилом "двух П", то есть привитые или переболевшие коронавирусной инфекцией.